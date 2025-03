Wie werden Frauen in den deutschen Medien dargestellt?

Vor dem Weltfrauentag am Samstag schaut SWR Aktuell auf das Thema Gleichberechtigung und warum das gut ist für die Gesellschaft als Ganzes, für Frauen wie Männer gleichermaßen.

Hadija Haruna-Oelker ist Politikwissenschaftlerin, Journalistin, Moderatorin, Autorin. 2022 ist ihr Buch "Die Schönheit der Differenz" erschienen. Darin geht es um Rassismus, die Wahrnehmung von Differenzen, aber auch um Perspektiv-Wechsel, und dass wir voneinander lernen können, wenn wir einander zuhören.

Zu wenig Vielfalt in den deutschen Medien

Haruna-Oelker kritisiert, dass Frauen in den deutschen Medien nicht besonders vielfältig dargestellt würden. Sie seien meistens weiß, nichtbehindert und trügen kein Kopftuch. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt sie, was passieren muss, damit die Darstellung von Frauen in den Medien mehr der Wirklichkeit in der Gesellschaft entspricht.