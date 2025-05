"Extrem wichtig": Wie Trumps Zölle die deutsche Filmbranche treffen

Die Zölle von US-Präsident Donald Trump sorgen nicht nur in der Wirtschaft für Aufregung, sondern auch in der Kulturwelt. Jüngstes Beispiel: Er will die im Ausland produzierten Filme mit Zöllen bis zu 100 Prozent belegen. Wie genau das aussehen soll, ist noch völlig unklar. Allerdings sind in Hollywood in den vergangenen Jahren tatsächlich viele Arbeitsplätze in der Filmbranche verloren gegangen, weil Studios Arbeitsschritte zunehmend ausgelagert haben - auch nach Deutschland. Das hat unter anderem Kostengründe. Es winken nämlich Zuschüsse, erklärt Andreas Bareiss im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex. Er ist Geschäftsführer der Filmakademie Baden-Württemberg.

Der Produktionsmarkt ist für Europa und für Deutschland extrem wichtig.

Denn um ausgelastet zu sein, sei man auch darauf angewiesen, dass ausländische Firmen hier produzieren. Wenn Produktionen aufgrund einer Finanzierungsunsicherheit – und die gebe es wegen Trump – nicht mehr kommen, dann schlage sich das "unmittelbar durch", so der Experte. Warum Trumps Kurs auch der Branche in den USA schaden könnte, darüber hat Bareiss ebenfalls gesprochen.