Wie tickt die 'Generation Mitte'? Optimistischer, aber Stress nimmt zu

Das Institut für Demoskopie Allensbach befragt jedes Jahr im Auftrag der Versicherungswirtschaft Menschen im Alter zwischen 30 und 59 Jahren zu ihrer Sicht auf die eigene Situation. "Die Pandemie beherrscht natürlich noch den Sorgenkatalog", so die Geschäftsführerin des Instituts, Renate Köcher. Corona stehe bei der so genannten 'Generation Mitte' aber in diesem Jahr nicht an der Spitze der persönlichen Bedenken, "sondern die Inflation und die Sorge, dass man zusätzlich zur Inflation auch noch steigende Steuern und Abgaben bekommt", so Köcher. Wie die die 30- bis 59-Jährigen die neue Bundesregierung sehen und warum sie den Klimawandel für sich selbst als keine so große Bedrohung wahrnehmen, erklärt Renate Köcher im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph