In Sachen Corona gibt es unfassbar viele seriöse Informationen – und unfassbar viel Verwirrung durch Lügen, Hassbotschaften und gezielt gestreute Gerüchte. Was immer die Regierungen von Bund und Ländern entscheiden: Die Botschaften erreichen manche Menschen nicht, oder sie kommen falsch an. Was in der Kommunikation bei der Pandemiebekämpfung falsch läuft, das erklärt die Kommunikationsexpertin Stefanie Voss im SWR-Aktuell-Gespräch mit Arne Wiechern.