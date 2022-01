Wie sinnvoll ist die neue Corona-Impfkampagne der Bundesregierung?

61 Millionen Menschen in Deutschland sind schon vollständig gegen Corona geimpft. Knapp 42 Millionen haben sogar eine Booster-Impfung erhalten. Das sind zwar viele Menschen, aber es sind immer noch nicht genug, Deswegen hat die Bundesregierung eine neue Impfkampagne gestartet, mit Plakaten, Radio- und TV-Spots, und in unterschiedlichen Sprachen. Ob das noch etwas bringt, darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Professor Martin Fassnacht gesprochen. Er leitet den Lehrstuhl für Strategie und Marketing an der WHO Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf.

SWR: Die meisten Menschen, die so eine Kampagne erreichen könnte, sind ja wahrscheinlich längst geimpft. Wie erfolgreich kann eine solche Werbekampagne jetzt noch sein?

Martin Fassnacht: Das ist korrekt, die Impfquote ist bei uns in Deutschland zu niedrig. Es ist immer gut, ein Grundrauschen zu erzeugen, was Kommunikation angeht. Deswegen macht vom Grundsatz die neu angelegte Kampagne Sinn. Natürlich ist es schwierig, Leute zu erreichen, die sich bisher nicht haben impfen lassen, insbesondere auch, was die jüngere Generation angeht.

Wer sich jetzt noch nicht impfen hat lassen, der hat das ja wahrscheinlich recht bewusst gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Erreicht man denn diese Menschen überhaupt mit dieser klassischen Werbung, also mit Plakaten und Fernseh- und Radiowerbespots?

Davon ist eher nicht auszugehen. Wenn wir uns auch die Impfquoten der Erst- und Zweitimpfung anschauen: Bei den Erstimpfungen sind es ungefähr 75 Prozent, bei der Zweitimpfung 73 Prozent. Das heißt, die Leute, die sich einmal impfen lassen, lassen sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch zweimal impfen oder boostern. Die Verweigerer der Impfung oder die Leute, die da Vorbehalte haben, erreicht man mit solcher Werbung relativ schlecht, insbesondere, wenn sie nicht auf den Social-Media-Kanälen liegt, bei dem was in Richtung jüngere Leute geht.

Muss man also am Ende dann einfach akzeptieren, dass Werbung niemals alle Menschen überzeugen wird, genauso wie ein beworbenes Waschmittel ja auch niemals von allen gekauft wird - und einfach nur dieses Grundrauschen erwarten?

Das muss man nicht unbedingt akzeptieren. Meines Erachtens hat die Bundesregierung, die entsprechenden Ministerien, zwei entscheidende Fehler gemacht, was die Kommunikation angeht. Zum einen hätte man Bilderkampagnen machen müssen, was die Wirkung des Impfstoffs angeht. Hier gibt es sehr negative Storys, Geschichten, Assoziationen von Bürgern, die sich nicht impfen lassen wollen. Hier hätte man klare Bilder machen müssen, wie der Impfstoff im Körper wirkt, und wie er vom Grundsatz positiv wirkt, was das ganze Thema Corona/COVID angeht. Zum Zweiten hätte man auch Impfkampagnen machen und auch hier wieder stärker mit Bildern arbeiten müssen, was eine Impfung bringt: Dass man wieder stärker am "normalen Leben" teilnehmen kann. Diese zwei Arten von Kampagnen haben mir, ganz klar, von Anfang an gefehlt.

In der Vergangenheit ist ja schon viel Werbung fürs Impfen gemacht worden. Zuletzt haben rund 200 Unternehmen ihre Slogans in den sozialen Medien geändert, um fürs Impfen zu werben. Es war eine ziemlich große Aktion. Hat die Bundesregierung den richtigen Zeitpunkt für eine solche Kampagne also mittlerweile eigentlich schon verpasst?

Vom Grundsatz stimme ich ihnen zu. Es ist zu spät kommuniziert worden, auch wenn es nach wie vor Sinn macht, zu kommunizieren. Man kann die Vergangenheit nicht wieder ändern, man muss nach vorne gucken. Aber es ist der richtige Zeitpunkt verpasst worden. Zudem kommt auch dazu: Kommunikation hat immer auch etwas mit Glaubwürdigkeit, Vertrauen zu tun- in dem Fall in die Regierung, in die Ministerien. Und hier wurden viele Dinge auch wieder revidiert, geändert, was Richtlinien angeht, auch wenn sie an die Beschaffung und Logistik denken, an die Aussagen, wer sich dann boostern lassen kann. Hier gab es ja mit der Zeit immer widersprüchliche Aussagen.

Und Sie haben also auch keine wirkliche Hoffnung, dass diese Imagewerbekampagne jetzt tatsächlich funktioniert?

Die ungefähr 25 Prozent der Leute zu erreichen, die sich bisher nicht mal einmal haben impfen lassen, das ist ein extrem schwieriges Unterfangen. Da treten leider Fehler der Vergangenheit wieder zu Tage. Aber wie gesagt: Grundrauschen ist vom Grundsatz immer richtig, weil dann letztendlich doch ein, zwei, drei Prozentpunkte mehr Leute sich impfen lassen.