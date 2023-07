Wie sehr schadet Dauer-Streit in Berlin der Demokratie?

Die letzte Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause sollte eine ganz besondere werden: Verabschiedung des sogenannten "Heizungsgesetzes" und die gesetzliche Regelung der Sterbehilfe - beides ist nicht gekommen. Nun steht die Sommerpause an und die parlamentarische Arbeit im Plenum ruht. Die politische Arbeit ruht aber natürlich nicht. Was die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP an Lehren mitnehmen kann, wo sie an sich arbeiten sollte und wie es im September im Bundestag weitergehen könnte, erörtert Claudia Ritzi, Politikwissenschaftlerin an der Uni Trier, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.