Wie ökologisch sinnvoll ist synthetischer Kraftstoff wirklich?

Im Emsland wird seit heute klimaneutral synthetischer Flugzeugtreibstoff

hergestellt. Am Vormittag eröffnete Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) dort eine neue Industrieanlage. Nach Angaben des Betreibers ist es die erste Anlage weltweit, die Kerosin im industriellen Maßstab synthetisch herstellen kann. Der Treibstoff wird unter anderem aus Lebensmittelresten einer Biogas-Anlage und erneuerbarem Strom von Windrädern produziert. Erster Kunde ist die Lufthansa am Flughafen Hamburg.

Doch ist die Umweltbilanz des synthetischen Kerosins wirklich so einwandfrei? Das hat SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart Urs Maier von der Berliner Denkfabrik Agora Verkehrswende gefragt.