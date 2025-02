per Mail teilen

Der Antrag von CDU-Chef Friedrich Merz zur Migrationspolitik, bei dem er Stimmen der AfD in Kauf nahm, sorgte für jede Menge Kritik - unter anderem auch von den Kirchen. Per Brandbrief warnten sie vor der Abstimmung. Das wiederum sorgte im eigenen Lager für Aufregung, zum Beispiel bei einigen Bischöfen. Offenbar waren nicht alle mit der Vorgehensweise einverstanden. Irme Stetter-Karp ist Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex sagt sie, dass sie keinen Streit zwischen dem ZdK und der Deutschen Bischofskonferenz in der Sache selbst wahrnehme, nämlich einer "klaren Positionierung gegen rechts". Es gehe stattdessen um die Frage, "ob die deutschen Bischöfe sich einig sind und waren, unmittelbar wenige Wochen vor der Bundestagswahl aktiv einzugreifen".

Zentralkomitee der deutschen Katholiken verteidigt Kritik an CDU und CSU

Die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), das ZdK solle sich doch mehr um christliche Themen wie dem Lebensschutz kümmern, wies Stette-Karp zurück. Das tue man bereits und das wisse Söder.

Wieso sollen wir uns bei einem Thema, wo es um Menschenrechte geht, einsetzen aus Sicht der CSU und bei anderen, wo es um Geflüchtete geht, ausgerechnet nicht?

Wie sehr die Union christliche Werte aus ihrer Sicht umsetzt und wie Unionspolitiker, die selbst Mitglied des ZdK sind, zu der aktuellen Lage stehen, darüber hat Stetter-Karp mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex außerdem gesprochen.