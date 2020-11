Bis Mitte Dezember sollen die ersten nationalen Corona-Impfzentren einsatzbereit sein. Deren Aufbau ist eine logistische Herausforderung.

Guido Erler ist Kreisfeuerinspekteur des Rhein-Lahn-Kreises und dortiger Impf-Koordinator. Im SWR erläuterte er, wie die Vorbereitungen für den Aufbau eines Impfzentrums laufen. "Sie können sich das vorstellen, wie in einer Waschstraße", so Erler. Man gehe vorne rein und komme hinten geimpft wieder heraus. Um dafür geschultes Personal zur Verfügung zu haben, liefen Gespräche mit den Krankenkassen. Die Bundesländer übernähmen hierfür die Kosten.

Größere Hallen mit ausreichend Parkraum nötig

In Rheinland-Pfalz, so Erler, würden die Impfzentren von der dortigen "Entwicklungsagentur" geplant und vorbereitet. "In Trier ist man in eine Messehalle gegangen, in Koblenz geht man in eine Sporthalle", sagt der Impf-Koordinator. Darüber hinaus gebe es mobile Impfteams, die zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen die Menschen versorgen könnten.

Impfung nach nach Terminvergabe

Wer jetzt denkt: Sobald der Impfstoff vorhanden und ein Impfzentrum aufgebaut ist, könne man dort hinfahren, der irre, so Erler. Alles funktioniere nur nach zentraler Terminvergabe über ein Call-Center. "Dort wird priorisiert, welche Menschen geimpft werden können." Zunächst seien Risiko-Patienten sowie das ärztliche und medizinische Personal an der Reihe. Danach kämen zum Beispiel Einsatzkräfte wie Polizei oder Feuerwehr. In einem dritten Schritt werde dann "die weitere Bevölkerung" geimpft, so Erler.