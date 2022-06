Wie erkennt man Preisabsprachen auf dem Ölmarkt?

Der Tankrabatt ist da - aber bei den Autofahrerinnen und -fahrern kommt davon nichts an. Bereichern sich also die Mineralölkonzerne in der Krise an Staats- und Bürgergeld? Der Vorwurf steht im Raum. Deshalb debattiert die Politik seit Tagen, wie man die Ölwirtschaft besser überprüfen kann. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will dafür nun an das Kartellrecht ran, um Preisabsprachen leichter bestrafen zu können. Der Direktor des Instituts für Handels- und Wirtschaftsrecht in Berlin, Daniel Zimmer, glaubt, dass das schwierig werden könnte: Die Marktstrukturen erlaubten es den Ölkonzernen auch ohne Absprachen, überhöhte Preise festzusetzen, so Zimmer. Wie der Staat dennoch eingreifen kann, verrät der Wirtschaftsexperte im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Katja Burck.