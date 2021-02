In der Diskussion um Grenzschließungen auf Grund der Ausbreitung von Corona-Mutationen, plädiert der Europa-Abgeordneten Daniel Caspary dafür, Gebiete mit diesen Virus-Varianten zu isolieren. Deswegen hält der Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament die Kontrollen an der Grenze zu Tirol in Österreich für richtig: "Da geht es aber nicht per se um eine Schließung an einer Landesgrenze, sondern immer darum, besonders gefährliche Gebiete auszugrenzen." Grundsätzlich wären Grenzschließungen eine Riesenbelastung und würden Schäden verursachen. Man müsse "alles tun, um sie zu verhindern." Wie die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union hier besser zusammenarbeiten könnten, erklärt der EU-Politiker im Interview mit SWR2 Aktuell Moderator Christian Hauck.