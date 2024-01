Wie der Staat den Einbau einer neuen Heizung fördert

per Mail teilen

Die Ampel-Koalition hat lange gerungen, seit Jahresbeginn ist das neue Heizungsgesetz in Kraft. Somit gibt es auch neue Förder-Richtlinien. Grundsätzlich fördert der Bund den Einbau von Heizungen in bestehende Gebäude, wenn diese erneuerbare Energien nutzen. Egal, ob man selbst in seinem Haus wohnt oder es vermietet. " Insbesondere, wenn ich mir eine Wärmepumpe zulege, wenn ich mir einen Anschluss ans Fernwärmesystem legen lasse oder wenn ich eine Biomasseheizung betreibe ", sei eine solche Förderung möglich, sagte Saidi Sulilatu, Chefredakteur beim Geldratgeber „Finanztip“ im SWR. Darüberhinaus gebe es aber noch weitere Heizungsarten, die gefördert würden.

Welche Fördermöglichkeiten es gibt und wie man sie beantragen kann, bespricht SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Saidi Sulilatu.