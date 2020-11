Immer wieder im Herbst ist es soweit: Eine Invasion von Insekten kapert Wohn- und Schlafzimmer. Besonders unangenehm dabei: Sogenannte "Stinkwanzen". Sie geben unangenehme Gerüche von sich. In diesem Jahr kamen auch noch Marienkäfer dazu, die es sich an den Fensterscheiben gemütlich machten. Aber warum ist das so und was kann man gegen die Insekten tun? Darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun mit Prof. Johannes Steidle gesprochen, Er ist Tierökologe an der Uni Hohenheim.