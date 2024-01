Ist Europas Sicherheit in Gefahr? Verteidigungsminister beraten in Brüssel

Plant Russland, nach der Ukraine auch andere Länder anzugreifen – sind vielleicht sogar NATO-Mitglieder das Ziel? Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hält das für denkbar. Wenn Donald Trump wieder US-Präsident wird, wäre die stärkste Militärmacht der Welt wahrscheinlich nicht mehr der zuverlässige NATO-Partner, der sie in den vergangenen Jahrzehnten waren. Über die Sicherheit Europas und die möglichen Entwicklungen in der Zukunft sprechen die Verteidigungsminister der europäischen Staaten von heute an in Brüssel. Wie der Verteidigungsexperte Rafael Loss vom European Council on Foreign Relations die Gefahr einschätzt, das erklärt er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern.

SWR Aktuell: Teilen Sie die Einschätzung von Boris Pistorius zu den Gefahren, die von Russland und dessen Politik ausgehen?

Rafael Loss: In Verteidigungsanalysen betrachtet man in der Regel zwei Faktoren, um eine Bedrohung zu analysieren: Das ist einmal die Fähigkeiten eines potentiellen Gegners - und dann seine Intentionen. Und wir sehen, dass im Bereich der Fähigkeiten die russische Kriegswirtschaft mittlerweile auf Hochtouren läuft, neue Panzermunition produziert wird, vor allem für den Krieg in der Ukraine, dass aber kein Ende in Sicht ist. Damit würde sich eine Bedrohung auch für die Länder der Europäischen Union schnell materialisieren. Im Bereich der Intention wissen wir nicht genau, wie sich Russland in Zukunft verhalten wird. Wladimir Putin hält an seinen Kriegszielen in die Ukraine fest, aber darüber hinaus hat er auch das Ziel ausgegeben, die europäische Sicherheitsordnung insgesamt über den Haufen zu werfen. Darauf muss sich Europa im Rahmen der Europäischen Union, aber auch im Rahmen der NATO vorbereiten. Und hier spielt Donald Trump natürlich eine große Rolle in den Überlegungen der EU-Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister.

NATO-Staaten müssen sich gegenseitig über militärische Fähigkeiten informieren

SWR Aktuell: Also insgesamt eine vage Situation. Selbst wenn das Risiko derzeit vielleicht noch abstrakt ist: Wie kann, wie muss sich denn die Nato auf so ein Szenario vorbereiten?

Loss: Auf NATO-Seite sehen wir, dass seit dem Gipfeltreffen in Madrid 2022 und zuletzt in Vilnius 2023 neue Verteidigungspläne geschmiedet werden. Hier werden ambitioniertere verteidigungspolitische Ziele gesteckt, die im Moment übersetzt werden in Fähigkeitsziele, die dann jedem Mitgliedstaat der NATO mitgeteilt werden: In denen steht dann, welche Fähigkeiten, wie viele Soldatinnen und Soldaten, wie viele Panzer, wie viele Flugabwehrsysteme jeder Alliierte zu Allianz beitragen soll und wie dies dann organisiert sein soll, um sich bestmöglich auf eine zukünftige Bedrohung vorzubereiten. Auf der EU-Seite sehen wir, dass sich heute und morgen die Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister zum Beispiel auch mit der europäischen Verteidigungsindustrie befassen werden - und mit ambitionierten Plänen, die Kommissar Thierry Breton zuletzt vorgeschlagen hatte, im Umfang von 100 Milliarden Euro.

Deutschland bekommt mehr Verantwortung

SWR Aktuell: Die Frage ist ja: Wie könnte die NATO dagegenhalten? Gerade der Zustand der Bundeswehr sorgt immer wieder für Diskussionen. Inwieweit müssten wir uns denn vor allem auf die anderen NATO-Mitglieder verlassen, wenn wir uns den aktuellen Zustand ansehen?

Loss: Die ganze NATO ist so organisiert, dass man sich aufeinander verlassen kann. Natürlich standen vor allem die USA lange Zeit als größte Militärmacht hinter den Sicherheitsgarantien, auch im atomaren Bereich. Wenn diese unter Donald Trump in irgendeiner Weise ausfallen sollten, dann fiele die Last in viel größerem Maße als bisher auf die europäischen NATO-Partner - und natürlich vor allem auf Deutschland als größter Wirtschaftsmacht in Europa. Hier muss Deutschland sicherlich seine Hausaufgaben machen. Ich glaube, dass Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius schon einige Pläne und Ideen auf den Tisch gelegt hat. Es geht aber gleich sicherlich auch um die nachhaltige Finanzierung. Und da haben wir heute auch mit Beginn der Haushaltskonsolidierung im Bundestag sicherlich ein paar spannende Monate und Jahre vor uns, in denen die Bundesregierung versuchen wird, den Verteidigungshaushalt auch über die mittlere Frist festzurren.