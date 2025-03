per Mail teilen

Heftiger Widerstand gegen die Schließung von 18 Notfallpraxen in Baden-Württemberg: In Münsingen im Kreis Reutlingen ist am 30. September Schluss. Eine Bürgerinitiative hat 22.000 Unterschriften gegen die Schließung gesammelt . Im Landtag von Baden-Württemberg wird die SPD heute Nachmittag einen sogenannten Notfall-Gipfel veranstalten, um mit Betroffenen über die Pläne der Kassenärztlichen Vereinigung zu diskutieren.

Eberhard Rapp, Hausarzt in Münsingen hofft auf die Einsicht des baden-württembergischen Gesundheitsministers Manne Lucha (Grüne) und des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne). In SWR Aktuell sagte Rapp: Wenn man sie immer wieder darüber informiere, "was sie mit der Schließung anrichten, könnte vielleicht die Einsicht kommen, dass dies kein guter Vorschlag von der Kassenärztlichen Vereinigung ist."

Von der Kassenärztliche Vereinigung erwartet der Hausarzt keine Einsicht, "da sie seit dem Tag der Bekanntgabe immer wieder die gleichen Argumente herunterleiern."

Die Kassenärztlichen Vereinigung spricht von zu wenig Personal und Einsparungen - und argumentiert, dass alle Patienten in Baden-Württemberg innerhalb von 30 bis 45 Minuten eine Notfallpraxis erreichen können. Nach Ansicht von Eberhard Rapp dauert das zu lange.

Ich frage mich, ob sich jemand beispielsweise mit 39 Grad Fieber, Infekten oder Corona ins Auto setzt und eine so lange Fahrt auf sich nimmt.

Es gebe nur Verlierer: Wenn mehr Patienten zu den verbleibenden Notfall-Praxen kommen würden, steige die Arbeitsbelastung.

Wer nicht selbst fahren kann, greift wahrscheinlich auf den Rettungsdienst zurück - mit der Folge, dass vielleicht für wirkliche Notfälle kein Rettungswagen vorhanden ist. […] Irgendwann kann einem nur noch der liebe Gott helfen.

Warum er das Argument der Personalknappheit für falsch hält, darüber hat Hausarzt Eberhard Rapp mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch gesprochen.