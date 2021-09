Wettermoderator Plöger hält zuviel Angst beim Thema Klimawandel für kontraproduktiv

per Mail teilen

Das Hochwasser im Juli an der Ahr und in der Eifel war die Folge extremer Regenmengen. Deutschland muss sich im Zuge des Klimawandels auf mehr derartige extreme Wetterereignisse einstellen. Darauf haben Wissenschaftler heute zur Eröffnung des Extremwetterkongresses in Hamburg hingewiesen. Deutschland gilt dabei als besonders gefährdet.

Der Meteorologe und Wettermoderator Sven Plöger wird nach eigener Aussage immer wieder von Menschen gefragt, ob der Klimawandel noch einigermaßen abwendbar sei. In dieser Frage stecke viel Angst, so Plöger. Warum er jedoch zu viel Angst bei diesem Thema für kontraproduktiv hält, erklärt er im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.