ARD-Wetterexperte Sven Plöger warnt vor den Sturmtiefs "Ylenia" und "Zeynep"

Auf Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kommen zwei Sturmtiefs zu. Trotz Unterschieden warnt ARD-Wetterexperte Sven Plöger vor den möglichen Folgen der beiden.

Bereits für Donnerstag wird das Sturmtief "Ylenia" erwartet. „Wir sind am weitesten weg von diesem Tief und damit am wenigsten betroffen. Insbesondere wenn man Richtung Markgräflerland und Hochrhein schaut: Da gibt es eher einen frischen Wind", sagte Plöger im SWR. "Aber sobald man jetzt in Baden-Württemberg in die Höhe geht, Schwarzwald, hohe Berge, da ist auch die Gefahr von Windstärke elf oder zwölf in Form von orkanartigen Böen oder einem Orkan gegeben."

Sturmtief "Ylenia" gefährdet vor allem den Norden von BW sowie RP

Der Schwarzwald ist seiner Einschätzung nach im Vergleich zu vielen anderen Regionen in Baden-Württemberg besonders gefährdet, weil er einfach höher gelegen sei: "Da ist die Angriffsfläche entsprechend und man muss dann mit Orkanböen rechnen." Das nördliche Baden-Württemberg und insgesamt Rheinland-Pfalz seien wiederum nördlicher gelegen und noch näher am Sturmtief "Ylenia". Speziell über Rheinland-Pfalz sagte Plöger: "Da gilt es für Eifel, für Westerwald, für Hunsrück, dass wir uns auch in diesem Bereich zwischen schwerer Sturmböe und Orkanböen befinden, wo es dann schon wieder stärker ausfällt. Aber auch im Flachland gilt es, hier wirklich ein dickes Ausrufezeichen zu setzen."

Folgen des Sturmtiefs "Zeynep" sind derzeit noch schwer abzusehen

Das zweite anstehende Tief namens "Zeynep" können Meteorologen derzeit offenbar noch nicht genau einschätzen. "Das zweite Tief, das uns am Freitag und in der Nacht auf Samstag beschäftigt, das hat sich noch nicht entwickelt", erklärt Plöger. "Es zeichnet sich aber ab, dass ein sogenannter Schnellläufer unterwegs ist, und Schnellläufer haben ein sehr hohes Potenzial." Hier sind laut Plöger noch sehr große Veränderungen gegenüber dem jetzigen Wetterstand möglich. "Es gibt Modelle, die zeigen den Tiefkern überraschend südlich. Dann wären Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wirklich auch bis ins Flachland hinein mit schweren Sturmböen dabei. Das wäre für uns der schlechteste Verlauf. Gerade für Baden-Württemberg ist es sehr wichtig, wo das Sturmfeld langzieht", sagte Plöger über Sturmtief "Zeynep".

Meteorologe Plöger: "Das Entscheidende wird die Nacht zum Samstag sein."

"Gerade dieses zweite kleine Schnellläufertief hat unglaubliches Potenzial. Da können auch im Flachland Böen bis 140, vielleicht sogar 150 Kilometer pro Stunde stattfinden. Das wäre schon die Extremvariante. Das ist dann für die Mittelgebirge natürlich ein Gefahrenpunkt", so Plöger. Wie heftig es werde, hänge aber davon ab, wo Zeynep entlangziehe. "Wenn das ein bisschen weiter nördlich zieht, könnte es sein, dass am Ende für Baden-Württemberg ein frischer Wind dabei herauskommt, außer auf den Bergen, wo dann tatsächlich Orkanböen sein werden." Nun gelte es, die Wetterlage in den nächsten Stunden und Tagen intensiv zu beobachten. "Das Entscheidende wird die Nacht zum Samstag sein." Speziell zu den möglichen Folgen von "Zeynep" für Rheinland-Pfalz sagte Plöger: Das Land "ist schon wieder ein bisschen näher dran, an allem, was nördlich durchzieht. Also ich würde die Eifel, den Westerwald, den Hunsrück sehen als Regionen, wo der Sturm stärker ausfällt."