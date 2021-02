Der Südwesten hat das schlimmste hinter sich, was Schnee, Eis und Glätte angeht. Wer heute vor die Tür geht, merke schon: Die Temperaturwerte heute fühlten sich ganz anders an als die der letzten Tage, meint ARD-Wetter-Experte Sven Plöger im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll. Er warnt aber auch: Der Frost in tieferen Bodenschichten bleibt noch eine Weile und auch bis zum Frühling dauert es noch ein paar Wochen – so lange sei vieles möglich.