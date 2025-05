Ist "Der phönizische Meisterstreich" ein echter Wes Anderson?

per Mail teilen

Die Filme des Texaners sind so einzigartig, dass Fans sie auf den ersten Blick erkennen. Das funktioniert auch in seinem neuen Film, sagt Film-Kritikerin Anna Wollner.

Die Kameraarbeit, die Farbgebung, auch die Schauspieler, mit denen er immer und immer wieder zusammenarbeitet - so wie bei einer großen Familie - machen seine Handschrift unverwechselbar: Von "Die Royal Tenenbaums" über "Die Tiefseetaucher", "Darjeeling Limited" bis zu seinen jüngeren Werken "The French Dispatch" von 2021 oder "Asteroid City" von 2023 - all diese Filme sind streng durchchoreographiert, haben denselben Stil.

Das Label "Wes Anderson"-Film ist praktisch schon zu einem eigenen Genre geworden. Mit "Der phönizische Meisterstreich" ist nun sein zwölfter Film im Kino. Ob es ein echter Wes Anderson ist, hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch im Gespräch mit Filmkritikerin Anna Wollner geklärt.