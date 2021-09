Werkstätten, Tankstellen, Versicherungen - wie E-Mobilität ganze Wirtschaftszweige verändert

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die Parteien und ihr Spitzenpersonal kommen langsam, aber sicher auf Touren, erklären sich und ihre Pläne bei Besuchen in den Hochwassergebieten, auf diversen Sommertourneen durchs Land oder ganz klassisch im Rundfunkinterview. Dabei spielen Inhalte häufig nur eine untergeordnete Rolle. Nur Polit-Nerds wissen mittlerweile noch was in den Programmen der Parteien steht. Stattdessen geht es viel um Sympathie und Vertrauen oder im Gegenteil um Versäumnisse und falsche Gesten. Wahlentscheidung als Bauchgefühl? Wie funktioniert das genau? Darum geht es in SWR Aktuell Kontext mit Sabine Hackländer. mehr...