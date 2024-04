Wer viel blinzelt, sieht besser

per Mail teilen

Wer lügt, fängt an, heftig zu schwitzen, sich nervös umzuschauen… Und: Zu blinzeln. Das ist das Bild, das einem in vielen Filmen vermittelt wird. Zum Blinzeln gibt es eine neue Studie von Forschenden aus dem Bundesstaat New York. Sie sagt: Wir blinzeln häufiger als wir müssten. SWR-Wissenschaftsredakteur Richard Kraft hat sich mit der Studie beschäftigt. Er erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr, wozu Blinzeln überhaupt gut ist, ob es stimmt, dass Blinzeln auch Unsicherheit signalisieren kann, und waum Blinzeln das Sehvermögen verbessert.