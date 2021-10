Wer haftet, wenn jemand rutscht? Rechtstipps zum Thema Herbstlaub

per Mail teilen

Die Sonne scheint, der Herbsthimmel leuchtet hellblau, die Wälder und Felder erstrahlen in den schönsten Farben – so sieht ein idealer Herbsttag aus. Zur Jahreszeit gehören aber auch Millionen von Blättern, die sich als Herbstlaub über Straßen, Autos und Bürgersteige verteilen.



Was ist, wenn jemand darauf ausrutscht und verletzt? Hannah Eberhard aus der SWR Rechtsredaktion erklärt, dass grundsätzlich der Eigentümer dafür verantwortlich ist, dass auf seinem Grundstück niemand zu Schaden kommt.

Vergleichbare Regel wie beim Schneeräumen

Wie oft das Laub entfernt werden muss, hängt vom Wetter und von der Menge der Blätter ab. Wenn es viel regnet und stürmt, so Eberhard, müsse unter Umständen sogar mehrmals pro Tag gefegt werden.

"Je gefährlicher die Stelle, desto gründlicher muss ich räumen."

Nicht jedes Blatt muss weggeräumt werden, erklärt die Rechtsexpertin, aber an besonders gefährlichen Stellen schon - zum Beispiel an einer steilen Hofeinfahrt.

Eigentümer kann Räumpflicht auf Mieter übertragen

Mieter, so der Rat der Expertin, sollten auf jeden Fall schauen, was in ihrem Mietvertrag steht. Denn der Eigentümer kann die Pflicht zur Gefahrenbeseitigung auf den Mieter abwälzen.