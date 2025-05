Wer haftet eigentlich, wenn ich einen Fehler von ChatGPT übernehme?

per Mail teilen

In Paris hat ein internationaler Gipfel zu Künstlicher Intelligenz begonnen. Neben Branchenvertreterinnen und -vertretern sind Fachleute aus der Wissenschaft sowie zahlreiche Staats- und Regierungschefs zu dem Treffen in Paris angereist. Ein Thema soll die Regulierung von KI sein - im besten Falle käme dabei nach Vorstellung der Veranstalter ein internationaler Regelkatalog heraus. Es geht aber auch um sehr praktische Fragen, etwa was passiert, wenn Menschen Fehler von KI-Systemen wie ChatGPT übernehmen und daraus ein Schaden entsteht - wer haftet dann?

Frankreich will Europa bei KI-Fragen nach vorne bringen

Im Interview beim Fernsehsender "France 2" hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein Ziel klar in den Vordergrund gestellt: investieren - und zwar vor allem in die europäische KI-Wirtschaft. In diesem Zusammenhang haben acht Länder, darunter Frankreich und Deutschland, eine Initiative für eine gemeinnützige KI angekündigt. In den kommenden fünf Jahren sollen 2,5 Milliarden Dollar zusammenkommen, um Daten etwa im Bildungs- und Gesundheitsbereich zugänglicher zu machen oder Open-Source Modelle für KI zu fördern. Die Initiative soll laut Aussage der Initiatoren auch helfen, den ökologischen Fußabdruck der KI-Wirtschaft besser zu evaluieren.

Kein europäischer Klon von "Project Stargate"

Anselm Kuester forscht als Teil des "Center for European Policy"-Netzwerks mit Sitz unter anderem in Freiburg und Berlin. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Fournier sagt er, Europa müsse sich um die lebenspraktischen Anwendungsfragen und neue Technologien bemühen. Das bringe mehr, als ein Projekt nach Vorbild von "Stargate" aufzuziehen - die KI-Initiative, die US-Präsident Donald Trump kurz nach seiner Amtseinführung für sich in Anspruch genommen hatte. Die viel kostengünstigere Alternative "DeepSeek" aus China zeige zudem, dass es heute nichts mehr bringe, die unglaublich teuren "Large Language Models" oder "Reaoning Models" von OpenAI nachzubauen - die Technologie entwickle sich schnell und werde auch schnell günstiger.

Wirtschaft will mitziehen

Auch mehr als 60 große europäische Unternehmen fordern, die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz voranzutreiben. In einem Aufruf am ersten Tag der internationalen KI-Konferenz in Paris heißt es, Europa solle zu einem KI-Weltmarktführer werden. Aus Deutschland haben beispielsweise die Deutsche Bank, Lufthansa und Mercedes-Benz unterschrieben.