Wer gießt Pflanzen im Urlaub? So bleiben Garten und Balkon grün

Wer einen grünen Garten oder einen Balkon voller Pflanzen hat, kennt die Frage zur Ferienzeit: Man will verreisen – doch wer übernimmt das Gießen? Wer keine Nachbarn hat oder deren Hilfe nicht in Anspruch nehmen will, steht vor einem Problem. Wie überleben die Pflanzen auf dem Balkon, der Terrasse oder dem Garten ganz ohne fremde Hilfe?

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt die Podcasterin von "Grünstadtmenschen", Karina Dinser-Nennstiel, was hilft.