In Zeiten von Vogel- und Geflügelpest ist das mitgebrachte oder erlegte Gefieder unserer Haustiere ein etwas bedenkliches Geschenk. Da kommen Fragen auf: Könnte sich meine Katze oder mein Hund anstecken, wenn sie oder er so einen Vogel frisst? Elke Reinking, Biologin an der wichtigsten deutschen Forschungsstelle für Tierseuchen, dem Friedrich-Löffler-Institut, klärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich auf, ob die Vogelgrippe Hunde und Katzen in Gefahr bringt.