Wenn die alte Heizung raus muss: So viel Geld gibt es vom Staat

Heizen mit Öl und Gas wird nicht günstiger. Das scheint klar zu sein. Unklar ist, was eine neue Regierung beim Heizen und der Förderung ändern könnte.

Es gibt zwei Fälle: Meine alte fossile Heizung ist kaputt. Wenn nichts mehr repariert werden kann, muss ich mir eine neue Heizung einbauen - und die muss den Vorgaben aus dem Gebäudeenergiegesetz entsprechen. Das heißt, sie muss in den meisten Fällen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Ausnahmen gibt es, zum Beispiel, wenn die kommunale Wärmeplanung vor Ort noch nicht steht.

Wenn meine Heizung mehr als dreißig Jahre alt ist und mit einem sogenannten Konstant-Temperaturkessel läuft, der auch als Standardkessel bekannt ist, muss ich ebenfalls tauschen.

Ausnahme von der Tauschpflicht: Der Bestandsschutz

In Deutschland ist mehr als ein Drittel der Heizungen zwanzig Jahre alt oder älter. Allerdings gebe es mit dem sogenannten Bestandsschutz auch in diesem Fall eine Ausnahme von der Tauschpflicht: "Menschen, die seit Januar 2002 oder noch länger in dem betreffenden Haus wohnen, müssen nicht aktiv werden - tauschen müssen dann erst diejenigen, die das Haus kaufen oder erben." Das gelte auch, wenn die Erben selbst schon vor 2002 mit in dem Haus gelebt haben. "Der Bestandsschutz gilt also nur einmal", so Jansen.

