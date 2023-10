Weniger Lebensmittelverschwendung in Supermärkten ist gut, oder?

Viele Supermärkte sind gerade dabei, nach Kritik ihr Warenmanagement zu verbessern. Sie schauen sich zum Beispiel ihre Vorratshaltung genau an, um im Idealfall weniger Waren in den Lagern zu haben, die kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind. Das ist sinnvoll, oder? Für soziale Einrichtungen wie die Tafeln eher nicht, denn für sie fällt weniger ab, so heißt es vom Verband der Tafeln. Udo Engelhardt, Vorstandsmitglied der Tafel Baden-Württemberg, hat SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser die Situation im Kreis Konstanz geschildert und an was es dort fehlt und welcher Kompromiss für beide Seiten denkbar wäre.