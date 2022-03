Die ABF -Arbeiter-und-Bauern-Fakultät- in Halle. Kaderschmiede der DDR. Im September 1989 trat der letzte Jahrgang an. Diplomat sollte dann aber keiner werden. Da kam die Wende dazwischen. Was hat der Systemwechsel mit den jungen Menschen gemacht, was ist aus ihnen geworden? Norbert Wartig und Martin Bohne haben drei der verhinderten Diplomaten für SWR Aktuell Kontext getroffen.