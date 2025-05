Weltweite Aufrüstung: Warum die Militärausgaben explodieren

per Mail teilen

Wer aufrüstet, will abschrecken und Stärke demonstrieren. Man will nach außen zu verstehen geben, dass ein Angriff zwecklos ist. Nach dem Ende des Kalten Krieges begann in vielen Ländern eine Phase der Abrüstung, mittlerweile scheint auf der ganzen Welt wieder ein Rüstungswettlauf ausgebrochen zu sein. Das zeigen auch aktuelle Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Demnach haben die weltweiten Militärausgaben im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht.

In dieser Woche blickt SWR Aktuell auf den Wettlauf der Supermächte USA und China. SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer hat mit Katarina Djokic gesprochen, sie ist Expertin für Verteidigungsreformen am SIPRI-Institut. Sie spricht unter anderem darüber, was die Militärausgaben über das wahre Kräfteverhältnis aussagen.