Schützen oder Schiessen - Vom Miteinander von Mensch und Tier

Wir sprechen über hungrige Kängurus, merkwürdige Riesenvögel, die nicht fliegen, aber sehr viel fressen. Wir sprechen über den Wolf, der neuerdings durch unsere Wälder streift und den größten und dicksten von allen, den afrikanischen Elefanten, der etwa in Botswana sogar eine Wahl entscheiden kann. Mit dabei sind unsere Korrespondentinnen Sandra Ratzow in Singapur und Jana Genth in Johannesburg, sowie der Wolfsexperte und Journalist Eckhard Fuhr. Philipp Abresch moderiert.