Goodbye Schönes Afrika!

5 Jahre war Sabine Bohland für die ARD in Nairobi. Von dort aus bereiste die Fernseh-Korrespondentin rund 40 Länder in Zentralafrika, dem Westen und Osten des Kontinents. Jetzt nimmt sie Abschied von einer Welt, die sie lieben gelernt hat. Jan-Philippe Schlüter ist bereits ein Jahr zurück aus Johannesburg. Er war Hörfunk-Korrespondent für das südliche Afrika und sagt, dass sein Blick auf die Region sich noch einmal geändert hat, seit er wieder in Deutschland ist. Schon über 45 Jahre lebt der gebürtige Nigerianer Abayomi Bankole hierzulande. Er ist Geschäftsführer beim „Afrikanischen Dachverband Norddeutschland“. Er glaubt, dass in Politik und Medien noch immer ein falsches Bild vom afrikanischen Kontinent vermittelt werde. Und er sagt: „Afrika braucht keine Entwicklungshilfe, Afrika braucht Partner“.