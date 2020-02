Faire Mode

Wie werden unsere Klamotten produziert? Wie geht es den Näherinnen, die unsere Hosen und T-Shirts nähen? Und was ist dran am Label “Made in Europe”? Wir sprechen mit ARD-Reporter Stefan Maier, der sich die Arbeitsbedingungen in Nordmazedonien angeschaut hat. Designerin Kathrin Groß erklärt, warum bei ihrem fairen Label eyd nicht wir Konsumenten, sondern die Produzentinnen an erster Stelle stehen. Und SWR-Umweltjournalistin Sabine Schütze hilft uns, im Dschungel der Nachhaltigkeitssiegel durchzublicken.