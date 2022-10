Weltspartag – "Finanzielle Bildung“ beginnt im Elternhaus

per Mail teilen

Heute ist wieder Weltspartag - Für Kinder war das früher mal ein großes Ereignis, wenn man mit Sparschwein und Sparbuch auf die Bank ging, um die eigenen Schätze zählen zu lassen. Fragt sich, ob das in Zeiten von Online-Banking überhaupt noch zeitgemäß ist. Alexandra Langmeyer vom Deutschen Jugendinstitut rät auf jeden Fall dazu, in der Familie schon früh den Umgang mit Geld zu üben. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel erklärt sie, worauf es beim Taschengeld ankommt, und warum das Online-Banking für Kinder und Jugendliche gut erlernt sein will.