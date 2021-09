per Mail teilen

Jeff Bezos, der Chef des Online-Versandhändlers Amazon hat es vorgemacht. Er flog als "Weltraum-Tourist" ins All. Ausgestattet mit den nötigen Milliarden war das für ihn kein Problem. Doch geht das bald auch ohne Milliarden auf dem Konto?

Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) glaubt, dass das in nicht allzu ferner Zukunft Weltraum-Tourismus möglich sein könnte. "Die Luftfahrt ist heute da, wo die Luftfahrt in den 1920er Jahren war", sagte Schmidt in SWR Aktuell. Allerdings werde das noch lange Zeit den Menschen vorbehalten sein, die sich das auch leisten könnten.

Weltraum-Tourismus ergänzt die Wissenschaft

Jedes Raumfahrzeug böte auch die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Nutzung, sagt Schmidt. Hier könnten dann auch Experimente gemacht werden. Probleme sieht der Mitarbeiter des DLR bei rechtlichen Fragen der Weltraum-Nutzung. Hier müssten Verträge geschlossen werden, die Haftungsfragen und den Schutz des Alls regelten.

Leben und Arbeiten im All - Perspektiven für die Zukunft

Bei der staatlichen Raumfahrt gehe es darum, den Planeten Erde zu erhalten und das Leben hier angenehmer und besser zu machen. Privatleute könnten - durch einen Flug ins All - einen anderen Blickwinkel auf das Leben auf der Erde gewinnen, meint Schmid. "Leben und Arbeiten im All wird zunehmen. Man kann sich später auch mal eine Produktion dort vorstellen." Schmid ist überzeugt, dass Weltraumtourismus "gut ist" und schon bald zunehmen werde.