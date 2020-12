per Mail teilen

Die Unesco hat jetzt das Bauhüttenwesen in das sogenannte immaterielle Weltkulturerbe aufgenommen. Yvonne Faller ist die Münsterbaumeisterin von Freiburg. Sie sagte SWR Aktuell: „Das Bauhüttenwesen ist ein Garant dafür, dass Wissen und Erfahrung nicht verloren gehen, sondern weiter gegeben werden.“ Die Alternative wäre, dass immer andere Handwerksbetriebe beauftragt würden und deren Wissen verschwinde. "Durch das Bauhüttenwesen bleibt es vor Ort". Das gelte für die Ausbildung: "Jede Generation lernt von der vorhergehenden," aber auch für die gesamte Archivierung und Dokumentation, "sowohl in Wort und Bild und in Steinabgüssen hilft es, das Wissen der letzten 800 Jahre zu bewahren und weiterzuentwickeln." Dabei stellt die Pandemie auch die Münsterbaumeisterin vor neue Herausforderungen. Zum Beispiel, wenn Sie und andere einen 500 Kilo-Klotz wuchten müssen. Darüber hat Yvonne Faller mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck gesprochen.