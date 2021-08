Der erste Teil des neuen Sachstandsberichts des Weltklimarats (IPCC) ist da. Er macht abermals deutlich: Wir sollten JETZT handeln, wenn wir den Klimawandel eindämmen möchten. Außerdem hegt der Bericht nun keinen Zweifel mehr daran, dass der Klimawandel von uns Menschen verursacht ist. Werner & Tobi diskutieren: Wer ist eigentlich der Weltklimarat? Welche Kritik gibt es an ihm? Was sagt uns der neue Bericht? Was kommt da in den nächsten Jahrzehnten auf uns zu?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.