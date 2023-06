Weltdrogentag: Jugendliche vor Cannabis schützen

Cannabis gilt als "weiche" unter den nicht legalen Drogen und wird deshalb auch als "Probierdroge" von Jugendlichen konsumiert. Diese Altersgruppe sei besonders gefährdet, warnt der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Burkhard Blienert (SPD), "weil sie sich noch in der Entwicklung befinden, die gesundheitlichen Schädigungen sind enorm". Blienert sagte in SWR Aktuell am internationalen Tag gegen Drogenmissbrauch und illegalen Drogenhandel, dass Cannabis nicht das größte Problem sei. Denn die These, Cannabis sei eine Einstiegsdroge für härtere Substanzen, sei mittlerweile widerlegt. Generell brauche es über Drogen aller Art noch mehr Aufklärung.

Welche Rolle zum Beispiel legale Drogen wie Alkohol und Nikotin beim Suchtverhalten der Menschen in Deutschland spielen - auch darüber hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit dem SPD-Politiker gesprochen.