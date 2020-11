Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde zur Corona-Pandemie scharf kritisiert. Im SWR sagte Montgomery: "Wir brauchen eine Einigkeit aller Demokraten und aller Menschen, die wirklich an der Gesundheit der Bevölkerung interessiert sind. Was wir dort erleben als Showdown von Eitelkeiten hilft niemandem." Ziel müsse es jetzt sein, auf das "wichtigste Pfund" zu setzen, nämlich die Bevölkerung mitzunehmen: "Was soll denn ein einfacher Bürger noch denken, wenn sich diese Damen und Herren streiten und sich auf nichts Vernünftiges einigen können," so Montgomery weiter. Dabei sei es bereits 5 vor 12, wenn es darum gehe zu verhindern, dass das Gesundheitswesen unter der zweiten Welle zusammenbreche. SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat mit Frank Ulrich Montgomery gesprochen.