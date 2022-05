Welt-MS-Tag: Wo steht die Forschung bei der Behandlung der Multiplen Sklerose?

Kribbeln und Taubheitsgefühle in Armen und Beinen, Schmerzen bis hin zu Lähmungen. Teilweise auch Sehstörungen. All das sind Symptome der Multiplen Sklerose. Am 30. Mai ist der Welt-MS-Tag, der Tag an dem an die 2,8 Millionen Menschen erinnert werden soll, die weltweit unter den Folgen dieser Nerven-Krankheit leiden. Eine Krankheit, die in Schüben verläuft. Über den aktuellen Stand der Therapie-Möglichkeiten hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Prof. Ralf Gold gesprochen. Er ist Direktor der Neurologischen Klinik im St. Josef-Hospital an der Ruhr-Universität Bochum und im Vorstand des Ärztlichen Beirates der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft.