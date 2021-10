Welche neue Heizungsanlage eignet sich für wen?

Die Öl- und Gaspreise gehen durch die Decke. Viele Menschen, die noch eine ältere Heizungsanlage im Haus oder in der Wohnung haben, denken deshalb darüber nach, auf ein neues, vor allem auch klimafreundlicheres System, umzustellen. Aber was eignet sich für wen?

Eine pauschale Antwort gibt es nicht, sagt Martin Brandis vom Verbraucherzentrale Bundesverband in SWR Aktuell. Es hänge stark von den Gegebenheiten vor Ort ab. "Die Systeme Pelletheizung, Wärmepumpe, gegebenenfalls in Kombination mit Solarthermie" seien die Anlagen, die derzeit zur Auswahl stünden. Hinzu komme noch Fernwärme, wenn die klimafreundlich erzeugt und vor Ort angeboten werde, so Brandis.

Welche Anlagen können umgerüstet werden – wann lohnt die Investition?

In der Regel müsse die komplette Heizungsanlage erneuert werden, sagt der Energieexperte. Es gebe für jede Energieform spezielle Heizkessel, die dafür auch konzipiert seien. In vielen Haushalten seien noch Anlagen eingebaut, die sehr viel verbrauchen und dadurch sehr ineffizient seien, so Brandis. Hier lohne sich die Investition in eine neue Technik schnell. Die Verbraucherzentralen könnten anhand der Kosten für eine neue Anlage abschätzen, ob und wann sich die Investition amortisiert.

Verbraucherzentralen informieren über geeignete Systeme

Die Energieberatungsstellen der Verbraucherzentralen können darüber informieren, welche Systeme am besten vor Ort geeignet seien, sagt der Energieexperte. Hier bekämen diejenigen, die umrüsten wollen, dann auch eine Liste mit Anlagen, die zur Verfügung stehen. "Mit dieser Information können Sie sich dann auf dem Weg zum Fachhandwerk machen und Angebote holen", sagt Brandis. Allerdings seien die Betriebe im Moment stark ausgelastet, so dass es dauern könnte, bis Angebote vorlägen und die neue Anlage installiert sei.

Umrüstungen auch für Mieter?

Wer ein Photovoltaikpanel zum Beispiel an den Balkon schrauben möchte, um damit eigenen Strom zu erzeugen, müsse "im Prinzip" den Vermieter erstmal nicht fragen. Es sei jedoch ratsam, so Brandis, um Probleme zu vermeiden. Mieter sollten den Eigentümer des Hauses oder der Wohnung aber ansprechen, ob nicht eine Umrüstung der Heizungsanlage sinnvoll sein könnte, wenn der Energieverbrauch hoch sei. Die Energieberater der Verbraucherzentrale könnten das im Einzelfall bewerten und Empfehlungen geben.