In Geislingen an der Steige findet noch bis Sonntag die Bundessiegerprüfung für nationale und internationale Spezialhunde statt. Welche Hunde eignen sich als Spür- und Rettungshunde, und was müssen sie können? Das erklärt Daniela Lekies, Ausbildungsleiterin beim Bundesverband Rettungshunde, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.