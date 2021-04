Die EU-Kommission will heute Regeln für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz vorschlagen. Die Anforderungen an die Anbieter dürften je nach potenziellem Risiko einer Technik variieren. Bei medizinischen Anwendungen oder bei selbstfahrenden Autos dürften sie also höher liegen als bei einem automatischen Chatprogramm.

Horrorszenario für jede Autofahrerin und jeden Autofahrer: Ein Kind läuft unvermittelt auf die Straße, eine Vollbremsung würde den Aufprall nicht mehr verhindern. Einzige Chance: ein Ausweichmanöver. Dabei könnte jedoch eine ältere Frau, die am Straßenrand steht, sterben. Im Bruchteil einer Sekunde muss unser Gehirn eine Entscheidung treffen. Eine menschliche Entscheidung über Leben und Tod. Und eine Entscheidung, über die sich auch die Entwickler selbstfahrender Autos Gedanken machen müssen. Hier berührt die eingesetzte Künstliche Intelligenz ethische Fragen. Die Frage, ob ein Computer im Zweifel entscheiden darf, wer leben darf und wer sterben muss. Mit solchen Fragen muss sich auch die Politik beschäftigen, denn sie gibt schließlich den Rahmen vor, ob in Zukunft z.B. selbstfahrende Autos zugelassen werden, in denen die Insassen nicht mehr eingreifen können. Die EU-Kommission will heute Regeln für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz vorschlagen. Die Anforderungen an die Anbieter dürften je nach potenziellem Risiko einer Technik variieren. Bei medizinischen Anwendungen oder eben bei selbstfahrenden Autos dürften sie also höher liegen als bei einem automatischen Chatprogramm. Wo Menschen betroffen sind genau hinschauen Regina Ammicht Quinn vom internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) sagte im SWR, es gebe eine Faustregel: "Dort, wo Menschen in ihrem Leben von Künstlicher Intelligenz ganz direkt betroffen sind, muss erstmal ganz genau hingeschaut werden." Es gebe zum Beispiel Systeme, die von sich aus militärische Ziele auswählen und angreifen könnten. Dies verstoße jedoch eklatant gegen Menschenrechte, sagt Ammicht Quinn. Prinzipiell gehe es darum, ob im Extremfall Menschenleben oder auch Rechtsgüter wie Freiheit, Privatheit oder Gerechtigkeit eingeschränkt werden könnten, ob die Umwelt gefährdet würde, und auch wieviel Handlungsspielraum den Menschen bei der Auswahl und Nutzung der KI bleibe. Weiter sagte Ammicht Quinn, vor allem die Politik sei gefragt, die Anwendung von KI klug zu steuern. Dann könne Künstliche Intelligenz durch die Auswertung empirischer Daten dabei helfen, weltweite Probleme zu lösen. "Das bedeutet, wir haben eine bessere Grundlage, um in demokratische Aushandlungsprozesse zu treten, welche gesellschaftlichen Veränderungen und politischen Regulierungen wir brauchen für eine bessere Zukunft".