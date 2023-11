Welche Bedeutung Eli Lilly für RLP hat

per Mail teilen

Das hat eine große Bedeutung. Vor allem für den Ruf des Landes als Pharmastandort –nicht nur durch den Erfolg von Biontech – sondern auch schon länger durch Unternehmen wie Boehringer Ingelheim, Abbvie in Ludwigshafen oder Novo Nordisk in Mainz (da ja mit seinen Produkten übrigens ein direkter Konkurrenten von Lilly ist) – Rheinland-Pfalz ist ein starker Produktions- und Forschungsstandort in der Pharmaindustrie – da wird ein solches Schwergewicht der Branche auch weitere Investitionen mit sich ziehen – ganz unabhängig von Arbeitsplätzen oder möglichen Steuereinahmen.