Sweet Tweet Trump – regieren by twitter

Er hat 66,6 Millionen Follower, täglich bekommen die bis zwei Dutzend Tweets. Die klingen etwa so: Allzeit-Hoch an der Börse, aber die Fake News Medien sprechen nur über Impeachment. Seine Follower lernen stündlich – er ist perfekt, die Demokraten sind Trottel und Weicheier. Wie Trump mit seinen Tweets Stimmung macht und was das für Amerika bedeutet, berichtet ARD-Washington Korrespondent Arthur Landwehr im Gespräch mit Bernd Hefter.