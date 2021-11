Weitgehende 2G-Regelung: Amtsärzte und -ärztinnen offen für Vorschlag

per Mail teilen

Amtsärzte und -ärztinnen in Deutschland haben sich in der Diskussion über eine weitgehende 2G-Regelung im öffentlichen Leben offen für diese Idee gezeigt. Die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, knüpfte ene solche Regel im SWR jedoch an bestimmte Bedingungen:

"Ich glaube schon, dass es sinnvoll wäre, wenn wir uns entschließen, bestimmte Regelungen einzuführen, eben zum Beispiel 2G", sagte Teichert im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Lechler. "Aber dann muss es dafür sehr klar kommunizierte Regelungen geben, an die sich auch alle halten können und mit denen man planen kann."

Außerdem müssten solche Anti-Corona-Maßnahmen konsequent durchgesetzt werden: "Es nützt nichts, wenn ich sage, wir machen 2G, aber es wird nirgendwo kontrolliert, ob jemand einen Impfnachweis hat oder genesen ist."

Zuvor hatte sich bereits die Ärztegewerkschaft Marburger Bund für eine solche 2G-Regelung ausgesprochen. Ihre Vorsitzende Susanne Johna sagte in der Neuen Osnabrücker Zeitung, man sehe schon jetzt, wie schnell die Delta-Virusvariante eine stabile Lage außer Kontrolle geraten lasse.

Amtsärzte-Vertreterin Teichert erklärt im SWR-Interview außerdem, warum sie dagegen ist, die vom Bundestag ausgerufene epidemische Notlage bald auslaufen zu lassen.