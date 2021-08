Aus der Sahara kommt ein "Hitzeberg" auf Teile Europas zu, sagt Meteorologe Hartmut Mühlbauer. Das sorge in einigen Regionen in Spanien für Temperaturen um die 45°C, ähnlich sehe es in Teilen Italiens aus. Wer bei dieser Hitze nach draußen müsse, solle sich unbedingt mit einer Kopfbedeckung schützen. Was man sich von der Bevölkerung in der Sahara-Region abschauen könne und ob diese Hitze von dort auch zu uns kommt, erklärt Mühlbauer im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Stephanie Geißler.