Nach den "Querdenken"-Kundgebungen vom Wochenende in Konstanz hat die Initiative die nächsten beiden größeren Demonstrationen angekündigt. Versammlungen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung sollen in Leipzig und Berlin stattfinden. Der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) sagte in SWR Aktuell, man nehme den Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen ernst. Es handele sich aber um eine kleine Gruppe. Umfragen bestätigten "Zustimmungswerte zur Corona-Politik von Bund, Ländern und Gemeinden von weit über 90 Prozent." Die vergleichsweise geringe Beteiligung an den Anti-Corona-Demonstrationen am Wochenende in Konstanz werte er als Bestätigung für den Kurs der baden-württembergischen Landesregierung in der Corona-Politik. Manfred Lucha war im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.