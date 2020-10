Wein ist Kulturgut und ein ganz wunderbares Getränk, finden Werner & Tobi. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in der europäischen Landwirtschaft die meisten Pestizide pro Hektar im Weinbau landen. In der 40. Folge „Klimazentrale“ diskutieren die beiden leidenschaftlich über den Weinanbau und seine Folgen für Klima & Umwelt. Warum wird so viel Pflanzenschutzmittel verwendet? Wieso ist die CO2-Bilanz einer Flasche Wein so hoch? Ist Bio-Wein die Lösung? Und: Was macht der Klimawandel eigentlich mit dem Wein?

CC BY-NC-ND 4.0