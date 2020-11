Gesellschaftsspiele sind "in". Dabei ist die Auswahl riesig. Jedes Jahr gibt es circa 1.400 Neuerscheinungen allein bei den Brettspielen. Spieleexpertin Valentiner-Branth gibt einen Überblick.

Dieses Jahr seien es vor allem die sogenannten Escape-Spiele, die faszinierten. "Dabei geht es darum, gemeinsam als Team Rätsel zu lösen, Täter zu finden, aus einem Raum zu fliehen, oder ein Unglück zu verhindern", erklärt Christina Valentiner-Branth von der Brettspielakademie. Diese Spielart gebe es sowohl für die ganz Kleinen als auch für Jugendliche und Erwachsene mit Profi-Ambitionen.

Und dann gebe es noch die Roll and Write Games. "Das sind kleine Würfelspiele, meist in einer kostengünstigen Schachtel, wo alle Spieler gleichzeitig versuchen auf ihrem Zettel irgendwelche Dinge zu sammeln." Würfelergebnisse werden dabei gemeinsam, oder in Teilen gemeinsam genutzt. Am Ende wird nach einem ganz bestimmten Modus ausgerechnet wer die meisten Punkte hat. Interessant seien diese Spiele vor allem, weil alle gleichzeitig ins Spielgeschehen integriert seien, so Valentiner-Branth.

"Pictures" - Spiel des Jahres 2020

Ihr Spieletipp für Erwachsene und Jugendliche heißt "Pictures" und ist das Spiel des Jahres 2020. Es sei ein kreatives Spiel, bei dem es weniger darauf ankomme, die meisten Punkte zu sammeln als Bilder nachzubauen und das mit sehr ungewöhnlichem Material. Das sorgt für allgemeine Heiterkeit, weil man es meistens gar nicht so gut hin bekommt und dann doch irgendwie gut hin bekommt, so dass die anderen es dann gut erraten können. Nach Ansicht der Spieleexpertin ein sehr ausgewogenes Spiel. Deshalb sei "Pictures" auch zurecht als Spiel des Jahres 2020 prämiert. Mitspielen können drei bis fünf Spieler ab acht Jahren.

Pressestelle PD-Verlag/Spiel des Jahres/SWR, Collage: SWR

Ein Kugelfisch für die Kleinen

Für jüngere Kinder empfiehlt Valentiner-Branth das Spiel "Piff Paff & Friends". Es gehe um einen kleinen Kugelfisch im Meer und die Aufgabe, kleine Plättchen richtig zuzuordnen. Besonders witzig dabei: ein Timer mit Blasengeblubber. Ein Spiel auf Zeit, bei dem auch Erwachsene gut mitspielen könnten.

Spielempfehlungen in Corona-Zeiten

Und was tun, wenn man nicht nur im engsten Familienkreis spielen möchte? Hier empfiehlt Valentiner-Branth statt Zoom-Konferenz oder Smartphone-Videoschalte auf spezielle Online-Portale auszuweichen. "Das sind Portale, auf denen analoge Brettspiele digital gespielt werden, zum Beispiel "tabletopia" oder die "BrettspielWelt".