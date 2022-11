Weihnachtsmarkt Ludwigshafen öffnet: Eine völlige Rückkehr zur Normalität?

Die Corona-Fallzahlen sinken derzeit: Nun ist in diesem Jahr wieder geselliges Glühweintrinken, Kunsthandwerk shoppen und Lichterglanz angesagt. Viele Weihnachtsmärkte werden im Südwesten in den kommenden Wochen stattfinden. Einen richtigen Frühstart legt der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt hin: der fängt nämlich schon jetzt an - als einer der ersten in Deutschland. Was die Besucher dort erwartet, hat SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen mit Christoph Keimes, dem Geschäftsführer der Ludwigshafener Marketinggesellschaft LUKOM, besprochen.